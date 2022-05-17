На Київщині вже майже всюди відновлено газопостачання
Вівторок, 17 травня 2022, 19:13 -
В Київській області майже завершили роботи з відновлення послуги з
розподілу природного газу до населених пунктів, в 119 - повністю, в 1 - частково.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Він зазначив, що частково без газопостачання залишається лише Ірпінь, але воно вже відновлено на 96%.
"Наразі фахівці служби переходять до робіт з відновлення та підключення газу кожного житлового будинку в кожному населеному пункті окремо", - резюмував Павлюк.