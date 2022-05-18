UniCredit і Commerzbank відклали переговори про злиття активів через війну в Україні – FT

Італійський UniCredit і німецький Commerzbank відклали переговори про злиття активів, які могли б призвести до першої великої транскордонної угоди у банківському секторі Європи, через війну в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За їхніми словами, на початку 2022 року виконавчий директор UniCredit Андреа Орсель запланував неофіційні переговори щодо можливого об'єднання HypoVereinsbank (німецька "дочка" UniCredit) з Commerzbank, інтереси якого на переговорах мав представляти його колега Манфред Кноф.

За даними джерел, Орсель організував зустріч у Німеччині для обговорення угоди, але перш ніж вони з Кнофом могли обміркувати деталі, Росія вторглася в Україну.

Угода могла стати першим великим транскордонним злиттям у фрагментованому банківському секторі Європи, зазначає FT.

У результаті операції міг би утворитися другий за величиною банк Німеччини з активами €785 млрд, 1000 філій і 48 000 співробітників. Зараз HypoVereinsbank присутній у Баварії та Гамбурзі, тоді як Commerzbank представлений по всій Німеччині.

Після початку війни в Україні UniCredit вирішив зосередитися на управлінні ризиками в Росії, перш ніж братися за будь-яку велику угоду.

UniCredit та Commerzbank відмовилися від коментарів.

Нагадаємо:

Італійський банк UniCredit та американська Citigroup ведуть переговори про продаж своїх бізнесів у Росії.

Економічна правда