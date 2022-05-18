В Україні відновили програму оренди державного майна

Уряд відновив програму оренди державного майна, передбачивши пільги та знижки на час воєнного стану.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 17 травня.

Прийнятий порядок також надає орендарям знижки до 100% та пільгові умови.

За словами в.о. голови Фонду держмайна Ольги Батової, знижки отримають орендарі на всій території України, а дія постанови охоплює весь період з початку запровадження воєнного стану.

"До кінця року повністю звільнено від орендної плати орендарів в місцях де ведуться бойові дії, а до 30 вересня в тих областях, які постраждали від війни.

До 30 травня за оренду держмайна не сплачуватимуть в областях з наявною загрозою бойових дій. В усіх інших регіонах орендарі об’єктів держмайна отримують знижку 50%, а орендарі єдиних майнових комплексів сплачуватимуть на 25% менше",- заявила Батова.

У випадку проведених оплат оренди від початку дії воєнного стану, сплачені кошти будуть зараховані орендарям в майбутні періоди, після завершення дії знижок.

Крім того, вводяться пільги для релокованих підприємств. Зокрема, бізнес, що орендує майно для релокації, сплачуватиме пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв.м) протягом перших шести місяців оренди.

Нагадаємо:

Уряд до кінця 2022 року звільнив від орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна фізосіб і ФОП, призваних або прийнятих на військову службу у період воєнного стану.

Економічна правда