Кабмін до кінця року звільнив від орендної плати ФОП, які пішли до війська після 24 лютого

Уряд до кінця 2022 року звільнив від орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна фізосіб і ФОП, призваних або прийнятих на військову службу у період воєнного стану.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді, таке рішення Кабмін ухвалив у вівторок, 17 травня.

Так, звільнено до кінця 2022 року від орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна, чинними на 24 лютого 2022 р., наступних орендарів:

фізичних осіб та ФОпів, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;

які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану.

До 30 вересня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно:

на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Києва;

в закладах культури і освіти, якщо об'єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.

До 30 травня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей.



Також продовжили дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення чи скасування тощо.



Крім цього, передбачено можливість здійснення реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку всіх (а не лише нових) колісних транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг.

Економічна правда