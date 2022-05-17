США запропонують G7 запровадити мита на російську нафту як альтернативу ембарго

Представники Мінфіну США на зустрічі міністрів фінансів країн G7 запропонує ЄС запровадити мита на російську нафту як швидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Про це повідомляє Reuters.

Тарифний механізм, який пропонуватимуть представники США, буде розроблений для того, щоб залишити російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до Москви від експорту, аргументують свою пропозицію в американському Мінфіні.

Оскільки російська нафта і так продається з дисконтом до світових еталонних показників, мита можуть бути встановлені на такому рівні, який би частково враховував цей розрив та зменшив би нафтові прибутки Росії. Водночас, кажуть так, мита мають дозволяти РФ покривати виробництво, аби в країни був стимул продовжувати експорт.

Чиновники заявили, що багато країн мають "сильне бажання припинити купувати російську нафту якомога швидше", але пряме ембарго ЄС може значно підвищити ціну на нафту. Це, натомість, може компенсувати вплив ембарго на російські доходи навіть за умови зменшення обсягів поставок.

Кошти від сплати такого мита можна було б спрямовувати до фонду відновлення та реконструкції України, і таким чином змусити Росію платити за руйнування, які вона принесла в Україну.

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Нагадуємо:

У понеділок на зустрічі посли ЄС так і не змогли домовитися щодо нафтового ембарго проти РФ, яке активно блокує Угорщина.

Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

Ще наприкінці минулого тижня Боррель висловлював переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.

Як повідомлялося, окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакету - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.