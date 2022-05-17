Завод Coca-Cola на Київщині поступово відновлює роботу
Український завод виробника напоїв "Кока-кола Беверіджес" поступово відновлює роботу в селищі Велика Димерка неподалік від Броварів, до кінця травня планують відновити потужності на 100%.
Про це Forbes Україна розповів директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик.
"Ми плануємо до кінця травня відновити потужності на 100%", - сказав Бублик.
За його словами, уже налагоджено виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite. Обʼєми їхнього виробництва в компанії не повідомляють.
Зазначається, що виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми з постачанням сировини й інших компонентів.
"У березні на підприємстві внаслідок обстрілів була зруйнована електростанція та частково офісна будівля. Інші приміщення та склади постраждали некритично.
Цифр точних збитків у компанії не називають, пояснюючи поки їх відсутністю", - пише Forbes.
"Навіть якщо лінії не постраждали, то електростанція була знищена і відновлення довоєнного формату потребуватиме багатомільйонних інвестицій", - пояснив Бублик.
Компанія повністю ще не відмовляється від імпорту Coca-Cola до України із Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту, але вже експортує вироблені напої до Молдови, додає Forbes.
"Постачання відновлюємо поступово, бо не можемо одночасно задовольнити потребу українського ринку", - додав Бублик.
Експорт до Вірменії ще не відновили.
Населений пункт, де знаходиться завод, перебував під окупацією Росії. Завод не працював майже два місяці. Його зупинили в перший день війни.
"У цей період у ритейл постачали залишки напоїв зі складів і ті, які імпортувалися з інших країн", - йдеться у статті.
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Економічна правда
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