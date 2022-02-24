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Укр / Рус

Coca-Cola закрила завод в Україні

Четвер, 24 лютого 2022, 19:49

Компанія з розливу безалкогольних напоїв Coca-Cola закрила свій завод в Україні через вторгнення РФ і попросила персонал залишатися вдома.

Про це представник компанії повідомив Reuters. 

"Ми триматимемо все в полі зору найближчими днями", - сказав представник компанії.

Зазначається, що Coca-Cola вважає Росію одним із своїх найбільших ринків збуту.

Економічна правда

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Економічна правда
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