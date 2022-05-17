McKinsey продала російський бізнес місцевим партнерам

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company продала російський бізнес місцевим управляючим партнерам - російські власники зберегли контракти з локальними клієнтами, але до початку вересня мають змінити назву бренду.

Про це пише "Комерсант".

Новими співвласниками ТОВ "Мак-Кінзі та компанія СіАйЕс" стали російські керуючі партнери McKinsey.

За даними держреєстру РФ, 13 травня власниками російського представництва McKinsey стали генеральний директор Яків Сергієнко (33%), Сергій Заборов, Олена Кузнєцова, Тігран Саакян, Віктор Сурков – по 16,75% у кожного.

McKinsey & Company вийшла на російський ринок 30 років тому, її консультанти спеціалізувалися на завданнях стратегічного управління. ТОВ "Мак-Кінзі та компанія СіАйЕс" було зареєстровано в Москві у 2008 році. Виручка за підсумками 2021 року становила 22,9 млрд рублів, чистий прибуток - 4,2 млрд рублів.

Офіс глобальної McKinsey & Company у лютому заявив, що призупинить діяльність після завершення всіх зобов'язань у Росії.

Гендиректор російського підрозділу Яків Сергієнко розповів газеті, що McKinsey не може продовжити співпрацю з російським представництвом через прямі санкційні заборони, але головний офіс передав російським партнерам за підсумками угоди всі відносини з клієнтами та необхідні матеріали.

Сума угоди не розголошується.

Російські власники мають змінити назву бренду до початку вересня, уточнив Сергієнко.

"Ми тепер зможемо працювати з істотно великою кількістю клієнтів, залишаючись незалежними у їх виборі", - сказав основний співвласник компанії. В офісі на час передачі всіх справ та процесів, за його словами, залишиться кілька консультантів McKinsey.

Оновлення бренду може призвести до втрати частини клієнтів, вважає керуючий партнер Leta Caption Олександр Чачава.

"Бренд додає цінності продукту та послузі. Також компанія втратить більшість закордонних клієнтів", - сказав він.

Експерт додав, що знайти нових клієнтів можна, але рік для російського представництва буде складним.

Нагадаємо:

Консалтингова компанія McKinsey з 15 квітня припинила обслуговування клієнтів у Росії.

Економічна правда