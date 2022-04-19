Консалтингова компанія McKinsey припинила обслуговування клієнтів у Росії
Консалтингова компанія McKinsey з 15 квітня припинила обслуговування клієнтів у Росії.
Про це йдеться у заяві компанії.
Компанія 3 березня оголосила, що не буде виконувати жодної роботи з новими клієнтами в РФ.
"Ми припинимо існуючу роботу з державними структурами та припинимо роботу для державних структур. Після завершення решти наших зобов’язань у Росії обслуговування клієнтів у країні буде припинено.
Наш офіс залишиться відкритим, щоб ми могли підтримувати наших колег у країні", - йшлося у заяві.
Тепер же компанія випустила оновлення заяви, у якому уточнила, що обслуговування клієнтів у РФ припинилось 15 квітня.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"