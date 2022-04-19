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Консалтингова компанія McKinsey припинила обслуговування клієнтів у Росії

Вівторок, 19 квітня 2022, 11:36 - Олексій Павлиш

Консалтингова компанія McKinsey з 15 квітня припинила обслуговування клієнтів у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Компанія 3 березня оголосила, що не буде виконувати жодної роботи з новими клієнтами в РФ.

"Ми припинимо існуючу роботу з державними структурами та припинимо роботу для державних структур. Після завершення решти наших зобов’язань у Росії обслуговування клієнтів у країні буде припинено.

Наш офіс залишиться відкритим, щоб ми могли підтримувати наших колег у країні", - йшлося у заяві.

Тепер же компанія випустила оновлення заяви, у якому уточнила, що обслуговування клієнтів у РФ припинилось 15 квітня.

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фінанси Росія компанії
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