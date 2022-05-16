"З впізнаваним смаком": в РФ створили репліки відомих напоїв

Російський комбінат "Очаково" випустив аналоги Coca-Cola, Fanta та Sprite, напої отримали назви CoolCola, Fancy та Street.

Про це йдеться на сайті підприємства

Як зазначає виробник, нова лінійка - це "класичні смаки улюблених прохолодних напоїв".

В описі напоїв вказано, що CoolCola - це напій з "культовим смаком коли", Fancy - з впізнаваним смаком фанти, а Street містить соки лимона, лайма і рослинні екстракти.

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Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання війни проти України.