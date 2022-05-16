Уряд виділив Житомирщині 100 мільйонів на відновлення

Уряд виділив на відновлення інфраструктури громад Житомирщини 100 мільйонів з резервного фонду.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. А також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

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