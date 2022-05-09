"Укравтодор" відкрив проїзд переправою на трасі Київ – Овруч на Житомирщині
Служба автомобільних доріг у Житомирській області завершила роботи з влаштування тимчасової переправи на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.
Про це повідомляє Укравтодор.
Рух через переправу відкрито у реверсному режимі.
"Тимчасовий проїзд відіграє важливу роль для місцевого населення. Це найкоротший шлях для ввезення продуктів, ліків, важливих вантажів для життєдіяльності громади", – йдеться у повідомленні.
Проїзд було облаштовано поблизу мосту, зруйнованого вибухами.
Раніше на Житомирщині зробили тимчасовий проїзд на півночі області на автодорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Їхати можна одночасно в обидві сторони без обмежень для вантажного транспорту.
Економічна правда
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