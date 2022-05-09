Всі розділи
Укр / Рус

"Укравтодор" відкрив проїзд переправою на трасі Київ – Овруч на Житомирщині

Понеділок, 9 травня 2022, 14:07 - Cергій Мельник
 
Служба автомобільних доріг у Житомирській області

Служба автомобільних доріг у Житомирській області завершила роботи з влаштування тимчасової переправи на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Про це повідомляє Укравтодор.

Рух через переправу відкрито у реверсному режимі.

"Тимчасовий проїзд відіграє важливу роль для місцевого населення. Це найкоротший шлях для ввезення продуктів, ліків, важливих вантажів для життєдіяльності громади", – йдеться у повідомленні.

Проїзд було облаштовано поблизу мосту, зруйнованого вибухами.

Раніше на Житомирщині зробили тимчасовий проїзд на півночі області на автодорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Їхати можна одночасно в обидві сторони без обмежень для вантажного транспорту.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

дороги Укравтодор транспорт
Матеріали за темою
"Укравтодор" відновив проїзд між Києвом та Полтавою 9 травня 2022, 13:22
Сполучення на Варшавській трасі відновили 4 травня 2022, 17:44
"Укртрансбезпека" відновила контроль за дотриманням габаритно-вагових норм 3 травня 2022, 14:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті