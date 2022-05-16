У ЄС засумнівалися, чи зможуть зараз погодити нафтове ембарго проти РФ
Євросоюз допускає, що не зможе узгодити позиції всіх країн щодо нафтового ембарго, яке очікувано має увійти до шостого пакету санкцій блоку проти РФ за вторгнення в Україну.
Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустрічами міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок, повідомляє Financial Times.
Він зазанчив, що "об’єктивною ситуацією" є те, що деякі країни-члени більше залежать від російської нафти, ніж інші, оскільки вони не мають виходу до моря і покладаються на трубопроводи з Росії.
Міністри обговорюватимуть ситуацію і намагатимуться розблокувати ситуацію, сказав він,проте попередив, що "не може гарантувати, що це станеться, тому що позиції досить сильні".
Перешкоди у перемовинах зумовлені, зокрема, відмовою Угорщини погодити шостий пакет санкцій ЄС, який включав ембарго на російську нафту. Офіційні особи Єврокомісії продовжують вести перемовини з Будапештом, а також Чехією та Словаччиною щодо спеціальних умов, аби зрештою схвалити заборону імпорту російської нафти в рамках нового санкційного пакету.
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені напередодні зустрічі у Брюсселі наголосив, що Кремлю необхідно дати "дуже чіткий сигнал", що ціна, яку Росія заплатить за розв’язану нею війну буде зростати далі. "Нам потрібно зібратися і зробити це", – закликав він.
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Нагадуємо:
Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.
Ще наприкінці минулого тижня Боррель висловлював переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.
Як повідомлялося, окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакету - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.
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