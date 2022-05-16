У ЄС засумнівалися, чи зможуть зараз погодити нафтове ембарго проти РФ

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Євросоюз допускає, що не зможе узгодити позиції всіх країн щодо нафтового ембарго, яке очікувано має увійти до шостого пакету санкцій блоку проти РФ за вторгнення в Україну.

Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустрічами міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок, повідомляє Financial Times.

Він зазанчив, що "об’єктивною ситуацією" є те, що деякі країни-члени більше залежать від російської нафти, ніж інші, оскільки вони не мають виходу до моря і покладаються на трубопроводи з Росії.

Міністри обговорюватимуть ситуацію і намагатимуться розблокувати ситуацію, сказав він,проте попередив, що "не може гарантувати, що це станеться, тому що позиції досить сильні".

Перешкоди у перемовинах зумовлені, зокрема, відмовою Угорщини погодити шостий пакет санкцій ЄС, який включав ембарго на російську нафту. Офіційні особи Єврокомісії продовжують вести перемовини з Будапештом, а також Чехією та Словаччиною щодо спеціальних умов, аби зрештою схвалити заборону імпорту російської нафти в рамках нового санкційного пакету.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені напередодні зустрічі у Брюсселі наголосив, що Кремлю необхідно дати "дуже чіткий сигнал", що ціна, яку Росія заплатить за розв’язану нею війну буде зростати далі. "Нам потрібно зібратися і зробити це", – закликав він.

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Нагадуємо:

Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

Ще наприкінці минулого тижня Боррель висловлював переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.

Як повідомлялося, окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакету - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.