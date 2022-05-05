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У Києві хочуть повернути плату за проїзд з 16 травня

Четвер, 5 травня 2022, 11:33 - Дана Гордійчук
 
getty images

Столиця готується повернути платний проїзд у метрополітені та іншому громадському транспорті з 16 травня.

Про це розповіла  заступниця директора Київського метрополітену Наталія Макогон в етері телеканалу "Київ".

Відповідний проєкт рішення зареєстровано у Київській міській раді, його опублікували у середу, 4 травня.

"Проєкт рішення передбачає повернення плати за проїзд в усьому громадському транспорті, а це як наземний транспорт, так і підземка – власне, ми чекаємо на рішення депутатів", – повідомила вона.

Макогон додала, що технічно все готове до такого рішення, і нагадала, що система "Київ Цифровий" працює – картки можна поповнювати онлайн, або ж сплачувати у метро мобільними застосунками.

Вартість проїзду незмінна – 8 грн/поїздка.

Нагадуємо:

Київський міський громадський транспорт став безкоштовним у перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

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