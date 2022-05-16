УЗ відновила продаж квитків через Приват24

Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажу ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Зручно купувати квитки на потяг знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь-якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше УЗ з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Економічна правда