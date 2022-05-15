"Метінвест" Ахметова скоротив виробництво металопродукції на третину

Холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова за перший квартал року скоротив виробництво металопродукції на 30% до майже 2 млн тонн у першому кварталі року відносно попереднього кварталу.

Про це йдеться у повідомленні "Метінвесту" за перший квартал.

У звітності вказано, що при цьому виробництво напівфабрикатів скоротилося на 45% до 522 тис тонн, а скорочення за готовою продукцією було дещо менше – на 22% до 1,5 млн тис тонн. Щодо готової продукції, група збільшила виробництво довгого прокату (+9%) та трубної продукції (+13%). Показники не враховують продажів всередині групи.

Очевидно, що причинами для цього стала повномасштабна війна Росією проти України. З першого дня "Метінвест" перевів в режим гарячої консервації "Азовсталь", ММК ім. Ілліча (ММКІ), Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) та Запорізький КХЗ (ЗХКЗ), тож виробництво на них не здійснювалося.

Найбільші активи групи, "Азовсталь" та ММКІ, знаходяться у зоні активних бойових дій – в місті Маріуполі, яке було заблоковане російськими військами ще 1 березня. Зараз воно знаходиться під постійними обстрілами, тож отримати доступ до своїх активів компанія не може. На "Азовсталі" зараз заблоковані українські захисники полку "Азов", морські піхотинці, прикордонники та поліцейські.

Внаслідок війни, виробництво чавуну "Метінвестом" становило 1,8 млн тонн, або -31% до минулого кварталу. Щодо виробництва сталі, воно впало на 25% до майже 2 млн тонн. Хоча виробництво на Азовсталі та ММКІ суттєво скоротилося у першому кварталі, обсяги наростив завод "Каместаль". Торік підприємство придбало майно Дніпровського меткомбінату.

Крім того, у першому кварталі скоротилося виробництво вугільного концентрату на 14% до 1,3 млн тонн через зменшення видобутку Покровської вугільної групи зі скороченням чисельності персоналу та порушенням логістичних ланцюжків після початку повномасштабної війни.



