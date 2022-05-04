Авдіївський коксохім консервують після ворожих обстрілів, частина фахівців працює далі

Авдіївський коксохімічний завод перебуває у процесі консервації після обстрілів росіянами, там продовжують працювати люди, які забезпечують зберігання промислових потужностей.

Про це повідомила пресслужба Метінвесту, материнської компанії АКХЗ.

Кількість персоналу мінімізавано та за можливості переведено на дистанційну форму ще з початку березня, проте продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей заводу.

У Метінвесті повідомили, що більшість з них опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни.

"Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до заводу до бомбосховищ, які сьогодні стали укриттям для співробітників та жителів Авдіївки", – повідомила компанія.

Наразі на заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування – Метінвест каже, що обсягу достатньо для тривалого перебування.

Компанія заявила, що готова вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які хочуть виїхати.

Масштабні обстріли Авдіївки не вщухають вже кілька тижнів. У місті немає води, періодично через бойові дії пропадає світло та газ.

Нагадуємо:

Щонайменше 10 загиблих та 20 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Компанія "Метінвест" зазначила, що обстріл російськими військами стався о 17:20. Був обстріляний автобус з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу.





