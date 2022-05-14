Nissan списав російський бізнес до кінця року
Субота, 14 травня 2022, 18:40 -
Японський автоконцерн Nissan вважає, що зупинені в Росії операції не відновляться до кінця 2022 фінансового року.
Про це заявив гендиректор компанії Макото Утіда, передає Інтерфакс.
"Ми призупинили операції через проблеми у логістиці та ланцюжках поставок. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Вважаємо, що протягом року операції будуть призупинені", - сказав він.
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За даними Асоціації європейського бізнесу, продаж Nissan в Росії в січні-квітні 2022 року впав на 32,5%, до 11 750 автомобілів.
Автовиробник Nissan призупинить роботу свого російського заводу в Санкт-Петербурзі з 10 березня у зв'язку із затримками деталей.
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