Укрзалізниця скорочує програму евакуаційний потягів

Укрзалізниця скорочує програму евакуаційних поїздів, оскільки все більше людей користуються звичайним регулярним сервісом компанії.

Про це повідомив голова правління Олександр Камишін, передає Укрінформ.

"Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. В нас на вчора – лише один евакуаційний поїзд", - сказав він.

Камишін додав, що компанія продовжить надавати евакуаційний сервіс там, де він потрібен.

Нагадуємо:

Укрзалізниця з 12 травня відкриває на окремі рейси попередній продаж квитків на 20 діб та продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах.