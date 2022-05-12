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Укрзалізниця відновлює роботу кас по всій країні

Четвер, 12 травня 2022, 15:45 - Cергій Мельник

На тлі збільшення пасажиропотоку Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Ще однією причиною такого рішення стало "збереження цікавості російських окупантів до онлайн-сервісів" УЗ.

Станом на 12 травня відновлено роботу 45% квиткових кас з тих, що припиняли функціонування через збройну агресію Росії проти України. УЗ планує продовжити цей процес в містах, які будуть звільнені з-під російської окупації.

Економічна правда

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Укрзалізниця
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