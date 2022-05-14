ДБР взялося за російську групу "Лужники", якій належить 5 обленерго в Україні

Держбюро розслідувань взялося за компанію VS Energy, яку контролює російська злочинна група "Лужники" у складі Алєксандра Бабакова, Євгєнія Гінера та Міхаіла Воєводіна.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Досудове розслідування триває за декількома фактами, зокрема – привласнення майна та вчинення "злочинною організацією "Лужники", яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб".

За слідчою версією, група росіян, наближених до Кремля, заволоділа в Україні активами критичної інфраструктури та інших комерційних об’єктів через низку оборудок та махінацій.

"Всі ці обставини ми перевіряємо. Наразі досудове слідство триває за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України", – розповів журналістам Радіо Свобода прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін. За даними ДБР, на чолі цієї організації стоять громадяни РФ Алєксандр Бабаков, Євгєній Гінер та Міхаіл Воєводін.

VS Energy через "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" п’ятьма українськими обленерго: "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго". Фірма записана на громадян країн ЄС – наприклад, Марину Ярославську, яку називають дружиною Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Бабакова. Ця ж група має готельний бізнес (Premier Hotels & Resorts), володіє часткою заводу "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, ТЦ "Метроград" та "Метрополіс" у Києві.

Готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову – цивільну дружину Воєводіна. Гінер також контролює банк PINbank, хоча ще на початку лютого його хотів викупити бізнесмен Олександр Ярославський.

Зауваживо, що у лютому торік голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомляв, що Воєводін викупив частки Гінера та Бабакова й став одноосібним акціонером групи.

Зазначається, що Бабаков – заступник голови Державної думи РФ. Перебуває під санкціями України, ЄС та США. Євгєній Гінер є президентом російського футбольного клубу ЦСКА, який знаходиться під санкціями США. Він є партнером російської промислової держкорпорації "Ростех", якою керує колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна.

Воєводін, згідно з інформацією з Інтерполу, має статус так званого "злодія в законі", згідно документу, який є у розпорядженні журналістів. У картці Інтерполу вказаний його нікнейм – "Misha Luzhnetskiy".