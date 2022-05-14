У Бородянці незабаром відкриють модульне містечко для постраждалих від війни
У Бородянці, що на Київщині, незабаром відкриють модульне тимчасове містечко для мешканців, які втратили своє житло у ході російської війни проти України.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Модульне містечко буде складатися з 4 комплексів, до кожного з яких входять 22 модуля для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону, наразі йдуть роботи зі збору модулів. У понеділок, 16 травня заплановане встановлення всіх комплексів.
Зазначається, що модульні будинки надійшли до Бородянки як допомога від польського уряду.
"Аналогічні проєкти ми зможемо реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядаємо цю можливість", - зауважив голова КОВА Олександр Павлюк.
Нагадуємо:
Раніше США передали Закарпатській області 18 модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов.
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