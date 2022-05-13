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Нацкомісія з цінних паперів зупинила ліцензію однієї з товарних бірж

П'ятниця, 13 травня 2022, 22:41

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила до закінчення воєнного стану зупинити дію ліцензії "Української міжбанківської валютної біржі".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"За наявною в регулятора інформацією, особи, пов’язані з кінцевими бенефіціарними власниками біржі та її правлінням, вели діяльність, на яку не мали відповідної ліцензії", - йдеться у повідомленні.

Комісія вирішила зупинити ліцензію для проведення перевірки зазначених фактів, оскільки вони можуть мати негативний вплив на роботу товарних ринків.

Таким чином, на сьогодні в Україні лишається дві ліцензовані Нацкомісією товарні біржі – Українська енергетична біржа (УЕБ) та Українська універсальна біржа.

Нагадаємо, у квітні "Нафтогаз" відновив біржову торгівлю газом, обравши для цього майданчик УМВБ.

До перших угод на згаданій біржі в учасників ринку виникло багато запитань.

Детально про це можна прочитати в тексті: "Нафтогаз" повернувся на біржу: як відбуваються торги газом і чому це дратує ринок

Економічна правда

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