Найбільша німецька страхова компанія Allianz може повністю вийти з РФ

Найбільша німецька страхова компанія Allianz, яка раніше перестала обслуговувати нових клієнтів в РФ, може повністю вийти з країни-агресора.

Про це заявив фінансовий директор компанії, повідомляє Reuters.

"Я б визначив ймовірність як дуже високу", – розповів фінансовий директор Джуліо Терзаріол у відповідь на запитання про шанси згортання своєї діяльності там.

У Allianz розраховують, що втрати від виходу з РФ можуть коливатися в діапазоні від 400 млн євро до 500 млн євро.

Чистий прибуток компанії у першому кварталі становив 561 млн євро, порівняно з 2,57 мільярда євро рік тому.

Ще у березні Allianz заявила, що припинить страхування нового бізнесу та не здійснюватиме нових інвестицій у Росії. На частку її операцій у Росії та Україні припадало менше 0,2% виручки та операційного прибутку компанії у 2021 році.

Загальний обсяг інвестицій у ці країни становить близько 0,3% інвестиційного портфеля в розмірі 808,5 млрд євро.