В агрокомітеті ВРУ призначили нового голову

На посаду голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики призначили Слугу народу Олександра Гайду.

Про це йдеться на сайті установи.

Він очолював підкомітету з питань інновацій та інфраструктури в сфері агропромислового комплексу. А до обрання народним депутатом був керівником морського спеціалізованого порту.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколу Сольського міністром агрополітики. Він очолював комітет з питань аграрної та земельної політики.