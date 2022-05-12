В агрокомітеті ВРУ призначили нового голову
Четвер, 12 травня 2022, 19:42 -
На посаду голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики призначили Слугу народу Олександра Гайду.
Про це йдеться на сайті установи.
Він очолював підкомітету з питань інновацій та інфраструктури в сфері агропромислового комплексу. А до обрання народним депутатом був керівником морського спеціалізованого порту.
Нагадуємо:
Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколу Сольського міністром агрополітики. Він очолював комітет з питань аграрної та земельної політики.
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