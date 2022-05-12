ЄС надасть Україні другий транш макрофіну на 600 мільйонів євро до 20 травня

ЄС виплатить Україні другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги на 600 млн євро до 20 травня.

Про це під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Дана Шпінант, пише "Укрінформ".

"Вчора Європейська комісія ухвалила рішення, яке є необхідним для надання другого траншу програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України та для позики цих фондів на ринку капіталів.

Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня", - заявила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо:

ЄС схвалив виділення 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні - це частина пакету екстреної допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро, прийнятого блоком на початку цього року.

Раніше повідомлялось, що наступний транш маркофінансової допомоги ЄС Україні у сумі 600 млн євро буде виплачено "дуже скоро" у травні.

Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії.

В ЄС зазначили, що пришвидшили виділення економічної допомоги Україні через геополітичну напругу, яка згубно вплинула на економічну та фінансову стабільність України.

Перші 300 млн євро з пакета Єврокомісія виплатила 11 березня.

Україна 18 березня отримала наступні 300 млн євро з пакета екстреної макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Економічна правда