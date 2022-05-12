Німецький концерн Siemens оголосив, що вийде з російського ринку через війну в Україні: компанія почала процедуру згортання всієї промислової діяльності.

Про це йдеться у заяві Siemens.

Компанія нагадує, що після початку війни призупинила весь новий бізнес та міжнародні поставки до РФ і Білорусі.

"Комплексні міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на бізнес-діяльність компанії в Росії, зокрема на залізничне обслуговування та технічне обслуговування", - додають в концерні.

На компанію в Росії працюють 3000 людей.

"Ми засуджуємо війну в Україні і вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у Росії. Це було нелегке рішення, враховуючи наш обов’язок піклуватися про наших співробітників і давні стосунки з клієнтами на ринку, де ми працюємо вже майже 170 років.

Ми оцінюємо вплив на наших співробітників і будемо продовжувати підтримувати їх у міру своїх можливостей. У той же час ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам і народу України та підтримуємо міжнародне співтовариство у закликах до миру", - заявив президент і генеральний директор Siemens AG Роланд Буш.

Компанія додала, що припинить свою діяльність в РФ відповідно до нормативних вимог та міжнародних санкцій.

Перед цим німецький концерн Siemens повідомив Російську залізницю (РЖД) про призупинення контракту на покупку високошвидкісних електропоїздів "Сапсан".

Раніше компанія потрапила у скандал після того, як з'ясувалось, що Siemens поставила в Росію газові турбіни, які пізніше були встановлені в окупованому Криму, який є суб’єктом санкцій з боку ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

Економічна правда