UniCredit почав перемовини про продаж російської "дочки" – ЗМІ

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Один із найбільших італійських банків UniCredit розпочав попередні переговори щодо продажу свого російського підрозділу після звернення зацікавлених покупців.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що низка фінансових установ та компаній, яким необхідна банківська ліцензія, скерували свою увагу на UniCredit. Після одного зі звернень розпочалися попередні переговори з потенційними російськими покупцями, які не потрапили під західні санкції.

UniCredit, австрійський Raiffeisen Bank International AG і французька Societe Generale SA входять до трійки найбільших західноєвропейських кредиторів у Росії.

Раніше SocGen погодився продати свій підрозділ "Росбанк" групі компаній "Інтеррос" найзаможнішої людини РФ, олігарха Владіміра Потаніна – банківська група при цьому зазнала втрат у 3 млрд євро. Raiffeisen також заявив, що до групи звернулися "непрошені покупці".

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що виконавчий директор групи Андреа Орсель хоче отримувати прибуток від будь-якої транзакції і виключає угоди, які призведуть до подальшого удару по капіталу банку.

Попередній етап переговорів означає, що вони можуть обірватися у будь-який момент. Крім продажу, банк продовжує розглядати й інші варіанти – зокрема, вихід у рамках термінового перегляду бізнесу.

UniCredit має в РФ 4 тис співробітників, 2 млн клієнтів та 70 відділень. Максимальні втрати від операцій в агресорі сягають 7,4 млрд дол – це один із найвищих показників серед західних банківських груп, що працюють в РФ.

Нагадуємо:

Італійський банк UniCredit створив резерв у розмірі 1,3 млрд євро через можливі втрати в Росії.

Західні банки з найбільшими активами в РФ, які управляють 57,2 млрд дол у Росії, розглядають три можливі шляхи обережного виходу з країни-агресора.