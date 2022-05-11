Атаки окупантів на нафтобази завдали Україні $230 мільйонів збитків
На 10 травня загальна сума прямих збитків, завданих Україні через розпочату Росією війну, перевищила 94,3 млрд доларів – знищені чи пошкоджені нафтобази коштували Україні 227 млн доларів.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.
За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 2.4 млрд доларів. Понад половину цієї оцінки становлять втрати житлових будинків.
Так, з 24 лютого зруйновано чи пошкоджено 35.2 млн м2 житлового фонду на 31 млрд дол. За тиждень цей показник зріс на майже 1.3 млрд дол. Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали такі міста як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.
|
Втрати населених пунктів від пошкоджень та руйнувань житлового фонду
|
Населений пункт
|
Втрати, млн. дол
|
Маріуполь
|
9 947
|
Харків
|
7 072
|
Чернігів
|
4 211
|
Суми
|
1 529
|
Рубіжне
|
1 419
|
Ізюм
|
926
|
Миколаїв
|
885
|
Ірпінь
|
759
|
Попасна
|
527
|
Волноваха
|
494
|
Буча
|
449
|
Гостомель
|
405
|
Краматорськ
|
364
|
Бородянка
|
301
|
Сєвєродонецьк
|
301
Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.
У нових обрахунках проєкту додана оцінка збитків від руйнувань та пошкоджень нафтобаз – усього було укшоджено 27 нафтобаз, що завдало 227 млн дол збитків.
Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз та 12 цивільних аеропортів.
Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".
ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням.
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