Атаки окупантів на нафтобази завдали Україні $230 мільйонів збитків

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На 10 травня загальна сума прямих збитків, завданих Україні через розпочату Росією війну, перевищила 94,3 млрд доларів – знищені чи пошкоджені нафтобази коштували Україні 227 млн доларів.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 2.4 млрд доларів. Понад половину цієї оцінки становлять втрати житлових будинків.

Так, з 24 лютого зруйновано чи пошкоджено 35.2 млн м2 житлового фонду на 31 млрд дол. За тиждень цей показник зріс на майже 1.3 млрд дол. Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали такі міста як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

Втрати населених пунктів від пошкоджень та руйнувань житлового фонду Населений пункт Втрати, млн. дол Маріуполь 9 947 Харків 7 072 Чернігів 4 211 Суми 1 529 Рубіжне 1 419 Ізюм 926 Миколаїв 885 Ірпінь 759 Попасна 527 Волноваха 494 Буча 449 Гостомель 405 Краматорськ 364 Бородянка 301 Сєвєродонецьк 301

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.

У нових обрахунках проєкту додана оцінка збитків від руйнувань та пошкоджень нафтобаз – усього було укшоджено 27 нафтобаз, що завдало 227 млн дол збитків.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз та 12 цивільних аеропортів.

kse

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".