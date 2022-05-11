У Зеленського заявляють про покращення ситуації з бензином

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Обсяги імпортованого пального вже фактично відповідають обсягам щоденного споживання бензину та дизельного пального на заправках.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу в ОП.

Він нагадав, що ворог з першого дня цілеспрямовано знищує інфраструктуру забезпечення нафтопродуктами України.

"Був розбомблений ключовий виробник нафтопродуктів, десятки нафтобаз, перекрите Чорне море, яке було великим каналом постачання імпортного палива дизеля та бензину, зупинене постачання з Мозирського нафтопереробного заводу в білорусі. Тому сьогодні фактично доводиться з нуля відбудовувати всю інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони та від наших західних партнерів", – зазначив Шурма.

За його словами, східноєвропейська інфраструктура – порти, залізниці, цистерни, тяга, заводи – виявилися неготовими до переробки та транспортування необхідної Україні кількості пального, а це близько 1 млн тонн бензину та дизеля щомісяця.

"Офіс Президента разом з урядом проводять активну роботу, щоб відбудувати всі логістичні ланцюжки з нашими європейськими партнерами. Сьогодні обсяг імпорту збільшився у 5 разів у порівнянні з показниками півтора місяця тому, і наразі фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизеля на українських заправках. Бензин і дизель буде, ситуація покращується щодня", – заявив Шурма.

Враховуючи те, що сьогодні в країну завозять вже достатні обсяги бензину та дизеля, щоб покривати потреби громадян, Шурма закликав споживачів зберігати спокій, аби постачальники могли спокійно наситити всі заправки пальним, створити відповідний запас і бути більш захищеними від ворожих дій.

"Окрім того, в Україні буде створено додатковий стратегічний запас нафтопродуктів, який неможливо буде розбомбити та зруйнувати і який забезпечить стабільність на ринку палива на найближчі місяці", – підкреслив він.

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Економічна правда