Викрадене з України зерно вже в Середземному морі – розвідка

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що викрадене з України зерно вже в Середземному морі. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія.

Про це повідомляє ГУР МО України у Telegram.

"Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію рФ та окупованого Криму.

В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у РФ. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався. З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим", - йдеться у повідомленні.

В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону, кажуть в ГУР МО,

Також 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

"Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.

Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу", - додали в розвідці.

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Економічна правда