Викрадене з України зерно вже в Середземному морі – розвідка
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що викрадене з України зерно вже в Середземному морі. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія.
Про це повідомляє ГУР МО України у Telegram.
"Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію рФ та окупованого Криму.
В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у РФ. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався. З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим", - йдеться у повідомленні.
В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону, кажуть в ГУР МО,
Також 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.
"Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.
Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу", - додали в розвідці.
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Економічна правда
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