Мінфін РФ спростовує дані Bloomberg по прогнозу спаду економіки до рівня 90-х років
Міністерство фінансів Росії назвало інформацію агентства Bloomberg такою, що не відповідає дійсності, про те, що відомство прогнозує падіння ВВП Росії за підсумками року до 12%.
Про це пише Forbes Russia із посиланням на пресслужбу Мінфіну РФ.
"У повноваження Мінфіну не входить підготовка офіційних макроекономічних прогнозів", - заявили у відомстві.
Там очікують, що заходи, що вживаються урядом і ЦБ РФ, "дозволять значною мірою купірувати негативні наслідки від санкцій і забезпечити стабільний розвиток економіки".
Нагадаємо:
Bloomberg з посиланням на внутрішній прогноз російського Мінфіну та наближеного співрозмовника написав, що Міністерство фінансів Росії прогнозує скорочення ВВП агресора на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання".
Згідно з внутрішнім прогнозом Мінфіну, Росія стикається з найглибшим економічним скороченням за майже три десятиліття через посилення санкцій, запроваджених США та їх союзниками. Публічного прогнозу наразі немає.
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Економічна правда
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