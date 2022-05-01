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Уряд не став змінювати ціну на газ для населення

Неділя, 1 травня 2022, 17:42 - Cергій Мельник
 
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Гранична ціна на газ для населення залишиться на рівні 8 гривень за кубічний метр.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

"Пільгова ціна діятиме і для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", – йдеться у повідомленні.

Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

31 березня завершився термін дії постанови від 18 січня 2021 року, якою уряд запровадив граничну ціну на газ для населення в 6,99 грн за кубометр (з ПДВ, але без урахування вартості розподілу).

Економічна правда

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