Багаті росіяни хочуть обміняти нерухомість у Лондоні на Дубай, щоб обійти фінансові обмеження – FT

Багаті росіяни намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло в Дубаї, шукаючи способи обійти фінансові обмеження, запроваджені після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на рієлторів.

За даними газети, рієлтори в еміраті вже кілька тижнів користуються списком доступних варіантів, серед яких, зокрема, є лондонський особняк вартістю 34 млн фунтів стерлінгів і апартаменти вартістю 8 млн фунтів стерлінгів.

"Їх пропонують росіяни, які готові обміняти свою лондонську нерухомість на нове місце проживання в Дубаї, уникаючи при цьому банківських переказів і фінансового контролю.

Щоб підвищити привабливість угоди, власники лондонських житлових площ пропонують великі знижки", - кажуть джерела FT.

Наразі близько 1000 осіб і компаній потрапили під санкції, а іншим загрожують додаткові перевірки, а також труднощі щодо грошових переказів та відкриття банківських рахунків, пише газета.

При цьому, у Дубаї є сумніви і щодо організації подібних угод, і щодо попиту: чи захочуть резиденти ОАЕ йти на ризик і укладати подібну угоду, зазначає FT.

"Я дуже сумніваюся, що це може спрацювати: у Лондоні доведеться надати надто багато документів. Але це показує, як далеко вони [росіяни] готові зайти, щоб ухилитися від фінансової системи", - заявив бізнесмен із Дубая, якому список доступних у Лондоні варіантів показував рієлтор.

За словами одного з юристів, складнощі з проведенням операції можуть виникнути через додаткові платежі - гербовий збір та інші комісії в обох юрисдикціях.

Інший фахівець наголосив: якщо "продавець" не під санкціями, то подібні угоди обміну можна укладати, вони є цілком законними.

Дубай став улюбленим притулком для заможних росіян і їхніх статків після початку вторгнення РФ в Україну та санкцій проти РФ, пише FT.

ОАЕ зайняли нейтральну позицію і не стали застосовувати до Росії обмеження.

"Ми бачимо приплив російських клієнтів з початку війни в Україні, і це спонукало нас створити спеціальний російський офіс для їх обслуговування", - сказав партнер юридичної фірми BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates в Дубаї Майкл Кортбаві.

Закриття великих міжнародних юридичних фірм у Москві також створило пул талановитих людей, доступних для найму, додав він.

Засновник агентства нерухомості Driven Properties Абдулла Аладжаджі повідомив FT, що його компанія зареєструвала різке зростання вартості угод цього року: він пов'язав це, зокрема, з припливом росіян у Дубай.

Нагадаємо:

Раніше Bloomberg написав, що російський олігарх Роман Абрамович шукає нові апартаменти в Дубаї.

Нерухомістю в Дубаї зараз цікавляться дедалі більше росіян. Повідомлялось, що їхній попит на нерухомість у Дубаї з початку березня зріс на 40% порівняно з тим же періодом лютого.

За інформацією джерел УП, за інформацією української розвідки та за даними з відкритих джерел представники російської еліти наразі продовжують вивозити родини та майно до Дубая. Експерти відзначають значний стрибок на ринку нерухомості емірату. З початку війни трафік приватних літаків, чартерів та пасажирських перевезень виріс у декілька разів.

УП звертається до всіх, хто мешкає, перебуває або подорожує до Дубая з проханням надавати інформацію редакції: про літаки, яхти, вілли, апартаменти, місця перебування представників російської еліти, чиновників, їх родин, а також надсилати фотографії та відео з ними.

Економічна правда