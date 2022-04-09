Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ
Український уряд на засіданні у суботу схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, яка у лютому розпочала повномасштабну війну проти України.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – написав він.
Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.
Нагадуємо:
Україна в останній день до початку вторгнення продовжила на рік заборону на торгівлю низкою товарів з Російською Федерацією. Така заборона діє в Україні ще з 2015 року.
Серед заборонених для імпорту товарів були м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, солодощі, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо.
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