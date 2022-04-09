Мінекономіки закликало найбільші компанії світу долучитися до відбудови України

Міністерство економіки звернулося до найбільших компаній світу з закликом долучитись до відбудови України та перерахувати кошти у фонди відновлення.

Про це повідомила пресслужба відомства.

А саме, Мінекономіки надіслало звернення до таких компаній як Fazer Confectionery, Eaton, Kimberly-Clark, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk, Ipsos, HEINEKEN, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola, Philip Morris, S Group (Prisma), Japan Tobacco, Auchan, Procter & Gamble, Mars і Conta-Clip.

Компанії закликають переказувати кошти до Фонду відновлення та трансформації економіки та Фонду підтримки малого та середнього бізнесу.

"Фінансова підтримка буде спрямована на інструменти допомоги бізнесу та реанімування економіки, і дозволить знизити ризик гуманітарної катастрофи, яка через військову агресію росії загрожує не лише Україні, а й всьому світу", – пояснюють у міністерстві.

Український уряд також закликає ці компанії приєднатись до міжнародної спільноти соціально відповідальних бізнесів, які припинили свою діяльність у Росії.

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут Слідкувати за компаніями, які досі ігнорують російські злочини, можна тут: Понад 400 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес. Оновлюється







