Фінляндія закрила в'їзд для всіх вантажних транспортних засобів з номерами РФ та РБ
Субота, 9 квітня 2022, 11:21 -
9 квітня Фінляндія закрила в'їзд у країну для всіх вантажних транспортних засобів із російськими та білоруськими номерами.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
За його словами, весь комерційний вантажний автотранспорт з реєстраційними номерами РБ і РФ буде зупинено і розгорнуто — це вантажівки, фури і навіть фургони, якщо вони спробують розмитнити комерційні вантажі.
Нагадуємо:
Фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень з 27 березня.
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