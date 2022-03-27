Фінляндія призупиняє вантажні залізничні перевезення з РФ

Фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень з 27 березня.

Про це йдеться в заяві VR Group.

"VR Transpoint (дочірня компанія державного залізничного оператора VR – ЕП) призупиняє вантажні перевезення з Росії до подальшого повідомлення.

Продовження вантажних перевезень між Росією та Фінляндією більше неможливе через санкції, запроваджені проти російської залізниці.

VR Group зобов’язана виконувати санкції, введені західними країнами", – заявив президент VR Transpoint Мартті Коскінен.

Нагадаємо:

Пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією швидкісними поїздами Allegro припиняється з 28 березня.

27 березня відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом та Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.

За словами міністра в справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен, подальша експлуатація поїздів Allegro "недоцільна", оскільки всі фіни, які побажали виїхати з РФ, встигли це зробити.

Економічна правда