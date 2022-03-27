Фінляндія призупиняє вантажні залізничні перевезення з РФ
Фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень з 27 березня.
Про це йдеться в заяві VR Group.
"VR Transpoint (дочірня компанія державного залізничного оператора VR – ЕП) призупиняє вантажні перевезення з Росії до подальшого повідомлення.
Продовження вантажних перевезень між Росією та Фінляндією більше неможливе через санкції, запроваджені проти російської залізниці.
VR Group зобов’язана виконувати санкції, введені західними країнами", – заявив президент VR Transpoint Мартті Коскінен.
Нагадаємо:
Пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією швидкісними поїздами Allegro припиняється з 28 березня.
27 березня відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом та Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.
За словами міністра в справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен, подальша експлуатація поїздів Allegro "недоцільна", оскільки всі фіни, які побажали виїхати з РФ, встигли це зробити.
Економічна правда
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