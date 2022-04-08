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Мережа меблевих магазинів JYSK призупиняє роботу в Білорусі

П'ятниця, 8 квітня 2022, 18:25 - Олексій Павлиш

Данська мережа меблевих магазинів JYSK заявила, що з 18 квітня призупиняє роботу в Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"З 18 квітня тимчасово буде призупинена робота магазинів та веб-сайту JYSK Білорусь до подальшого повідомлення.

"Зараз на сайті ви можете переглядати товари, але оформлення замовлень уже недоступне", - йдеться у поясненні на сайті.

"Замовлення, оформлені раніше, будуть виконані", - йдеться в оголошенні.

Нагадуємо:

Данська мережа меблевих магазинів JYSK після того, як тимчасово зачинила магазини в РФ 3 березня, вирішила повністю розірвати бізнес з агресором.

Економічна правда

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