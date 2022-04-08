EPAM після тимчасової зупинки повністю йде з Росії

ІТ-компанія EPAM Systems після того, як припинила обслуговувати російських клієнтів заявила про вихід з РФ.

Про це повідомляє dev.by, у розпорядженні якого є лист СЕО компании Аркадія Добкіна до співробітників.

"Шановні колеги, війна в Україні, розпочата російським урядом, принесла трагічну та неймовірну реальність народу України, усьому світу та EPAM. Ця агресія спустошлива, і ми рішуче її засуджуємо, — написав Добкін.

Ще в перші дні березня ІТ-компанія припинила обслуговування російських клієнтів та виділила 100 млн дол на підтримку співробітників та їхніх сімей в Україні.

"Після ретельної оцінки нашої діяльності за останні чотири тижні та консультацій з нашими клієнтами та партнерами по всьому світу, ми вирішили припинити всі операції EPAM у цій країні", – йдеться в заяві.

Як зазначив директор компанії, процес відбудеться поетапно протягом наступних трьох місяців. Також у найближчі кілька днів компанія оголосить запуск "EPAM Ukraine Assistance Fund", чия місія – допомогти всім українцям, які цього потребують, а не лише співробітникам EPAM.

"І сьогодні, більш ніж будь-коли, ми підтримуємо Україну та кожен уряд, бізнес та людину, які засуджують дії, вжиті проти народу України", – закінчує листа Добкін.

EPAM, американська компанія з білоруським корінням, має офіси в Москві, Санкт-Петербурзі, Саратові, Волгограді, Нижньому Новгороді, Іжевську, Рязані, Самарі, Твері, Краснодарі, Тольятті. Росія для EPAM – третя локація за кількістю співробітників. У 2021 року в офісах компанії працювало майже 9 тисяч осіб.