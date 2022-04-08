Acer призупиняє роботу в РФ

Комп’ютерний виробник Acer після півтора місяця війни в Україні все ж вирішив призупинити роботу в Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії. Компанія зосереджується на безпеці всіх своїх співробітників, що включає постійні зусилля, щоб допомогти кожній людині та їхнім родинам, які постраждали від поточної ситуації", – зазначили в компанії.

Після звільнення Київщини від російських окупантів компанії почали активно реагувати на звірства росіян у Бучі і повністю розривати свої бізнес-зв’язки з агресором.

Acer раніше відмовився виходити з російського ринку, який займає там велику частку на ринку електроніки.