Acer призупиняє роботу в РФ
Комп’ютерний виробник Acer після півтора місяця війни в Україні все ж вирішив призупинити роботу в Росії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії. Компанія зосереджується на безпеці всіх своїх співробітників, що включає постійні зусилля, щоб допомогти кожній людині та їхнім родинам, які постраждали від поточної ситуації", – зазначили в компанії.
Після звільнення Київщини від російських окупантів компанії почали активно реагувати на звірства росіян у Бучі і повністю розривати свої бізнес-зв’язки з агресором.
Acer раніше відмовився виходити з російського ринку, який займає там велику частку на ринку електроніки.
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