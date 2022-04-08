Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти

Національний банк фіксує покращення ситуації на валютному ринку, зокрема скороченння спреду, і готується незабаром розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій.

Про це очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю ЕП.

"Ми в щоденному режимі отримуємо показники з ринку і розуміємо, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на чорному ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала досить суттєво звужуватися", – розповів він.

Так, якщо на початку війни в обмінниках спостерігався курс на рівні близько 40 грн за долар, то наразі середній курс по готівковому ринку коливається на рівні 31,63-32,05 грн. "Це не дуже широкий спред і це нас тішить", – додав Шевченко.

Внаслідок цього регулятор незабаром планує розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій. Хоча, зауважив очільник НБУ, частково послаблення вже є – розширення переліку транскордонних переказів для волонтерів, скорочення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Проте, запевнив він, на цьому НБУ не зупиниться: "Ми хочемо пом’якшувати наші обмеження, зважаючи на стабільну роботу банківської системи".

Як наголосив голова регулятора, ввести обмеження досить легко, але скасовувати їх треба поступово. В умовах воєнного стану можливо саме поетапно послаблювати обмеження.

"Для нас головне, що банківська система ліквідна, що вона працює. Тепер треба поступово повертати весь обсяг притаманних їй функцій", – резюмував він.

Більше читайте в інтерв’ю ЕП: Голова НБУ Кирило Шевченко: Економіка почала пристосовуватися до війни

Нагадуємо:

Національний банк у день оголошення війни Росією зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.





