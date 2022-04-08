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Понад половину українців повернулися до роботи

П'ятниця, 8 квітня 2022, 11:42 - Дана Гордійчук

Серед людей, які мали роботу до війни, продовжують працювати понад половину українів – 58%, що перевищує березневі дані.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" 6 квітня.

Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58%, хоча місяцем раніше, у березні, таких було 46%. 

В цілому 29% працюють у звичайному режимі, 26% - частково або віддалено, 3% - почали працювати на новій роботі. На час війни 41% українців втратили роботу, у березні таикх було 53%. 

Найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях, тоді як лише третина мешканців сході мають роботу, а інші дві третини – втратили роботу. 

Українці також підтримали ідею збільшення податків для бізнесу, що працює в Україні і Росії одночасно – "за" висловилися 81% опитаних. Раніше Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні. 

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Нагадуємо:

На четвертому тижні війни біля 30% української економіки або не працює зовсім, або тимчасово.

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