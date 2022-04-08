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В НБУ сказали, яка зараз інфляція в країні

П'ятниця, 8 квітня 2022, 11:29 - Ілля Колдомасов

Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що якщо порівнювати довоєнні очікування по інфляції з реальним станом справ, то відхилення є помірним.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

За його словами, оцінка інфляції в НБУ проводиться на основі веб-скрепінгу. "Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція – 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі – логістичні проблеми та зростання виробничих витрат", - сказав він.

Шевченко додав, що дивитися останній прогноз НБУ, який виходив ще до війни, в січні, то там очікувався індекс цін за березень у річному вимірі на рівні  9,2% і річна базова інфляція 8,2%. "Тобто відхилення навіть попри війну є помірним", - резюмував він.

Нагадуємо:

У лютому 2022 року ціни в Україні у річному вимірі зросли на 10,7% проти 10% у січні через нагнітання військової загрози і зрештою вторгнення Росії в Україну.

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інфляція
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