ArcelorMittal Кривий Ріг відновить роботу

Голова правління ArcelorMittal Лакшмі Міттал і гендиректор компанії Адітья Міттал звернулися до працівників Криворізького гірничо-металургійного комбінату та повідомили про намір відновити виробництво.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

У листі також вказується, що українське підприємство повернувся його гендиректор Мауро Лонгобардо.

Міттали повідомили, що минулого тижня український уряд попросив розглянути можливість запуску виробництва, й після оцінки ситуації було ухвалено рішення про частковий запуск підприємства.

"Ми розпочнемо з повернення до виробництва доменної печі №6: роботи вже розпочато, й очікується, що піч знову запрацює до 11 квітня", - пояснюється в заяві.

Нагадаємо:

3 березня ArcelorMittal оголосила про рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, щоб забезпечити безпеку людей та активів.

Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського ухвалила рішення щодо часткового виведення з режиму гарячої консервації підрозділів комбінату Запоріжсталь.