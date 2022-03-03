ArcelorMittal зупиняє виробництво на своїх сталеливарних підприємствах

ArcelorMittal прийняла рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, щоб забезпечити безпеку людей та активів.

Про це повідомляє сайт компанії.

"Компанія щодня оцінює ситуацію і раніше виробництво було знижено, а підприємство працювало на технічному мінімумі (приблизно третина від нормального рівня виробництва).

Сьогодні розпочався процес зупинення всіх доменних печей. Процес безпечної бездіяльності цих активів за збереження їхньої цілісності займе від семи до десяти днів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що компанія глибоко стурбована ситуацією в Україні та загрозою для співробітників та всього населення України.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що команда "ArcelorMittal Кривий Ріг" працює над скороченням виробництва до технічного мінімуму та зупинить виробництво на шахтах.