США за крок від позбавлення РФ торговельних привілеїв і повного енергетичного ембарго

Палата представників США схвалила та направила президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт Штатами російської нафти, газу та вугілля, та позбавляє РФ статусу найбільшого сприяння.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голосування в Конґресі за повне енергетичне ембарго пройшло із абсолютною більшістю у 413 "за" проти 9 голосів "проти" після одностайного голосування у Сенаті. Нові обмеження проти Росії запрацюють після підпису Байдена.

У четвер Конґрес також проголосував за ухвалення закону, який позбавляє Росію її статусу найбільшого сприяння, або торговельних привілей. Позбавлення агресора такого статусу дасть можливість Сполученим Штатам значно підвищувати мита на товари з Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

З урахуванням сирої нафти та всі інших нафтопродуктів, на Росію припадало близько 8% імпорту нафти в США в 2021 році, за даними Управління енергетичної інформації. Зауважимо, що Штати – найбільший виробник нафти у світі.

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден заявив про нові санкції проти Росії, які включають скасування торговельних привілеїв з боку США та країн "Великої сімки", а також нове ембарго на російські діаманти, морепродукти та горілку.