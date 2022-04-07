У РФ створюють свій аналог AppStore і Google Play

У РФ розробляють свій аналог AppStore та Google Play, онлайн-магазин на платформі Android має запрацювати до літа.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін під час звіту уряду РФ в Держдумі, пише "Интерфакс".

"Я особисто цим питанням займаюся. До літа, обіцяли, він повинен уже працювати. Відповідно, наші розробники отримають свою точку, через яку зможуть завантажувати програми і займатися подальшою розробкою", - сказав Мішустін.

Відповідаючи на запитання про відток IT-фахівців, Мішустін висловив упевненість, що не всі з них виїдуть із країни. "Я не особливо вірю, що всі поїдуть", - сказав прем'єр РФ.

За словами джерел "Интерфаксу", російський магазин додатків обов'язково повинен встановлюватися на технічні пристрої. Згідно з документом, одночасно в такий магазин додатків завантажуватимуться програми для ЕОМ, включені до переліку Мінцифри.

У пропозиціях міністерства вказується, що для економії бюджетних коштів такий магазин має створюватися зовнішньою організацією - власником соціальної мережі, додаток якої вже встановлено на пристрої.

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Економічна правда