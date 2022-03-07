Apple зупинив роботу реклами в App Store для РФ

Техгігант Apple зупинив роботу реклами застосунків на майданчику App Store у Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Bloomberg.

"Apple Search Ads було призупинено в App Store в Росії до подальшого повідомлення", – йдеться в листі, надісланому розробникам. "Усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в Росії, призупинено, і жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в Росії на період призупинення".

Google та інші технологічні компанії Alphabet Inc. з пошуковими операціями зробили подібні кроки за останні дні.

Раніше компанія припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, а також відключила у країні Apple Pay. Також компанія видалила кремлівські новинні застосунки RT News і Sputnik News з App Store за межами Росії.