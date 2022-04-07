Рубль зміцнився до рівня середини лютого: чому це відбувається

Російський рубль після рекордних обвалів у перші дні вторгнення РФ в Україну зміг вийти на рівень до 24 лютого через європейський нафтогазовий імпорт, який підтримує приплив валюти попри санкції.

Про це пише Bloomberg.

На ранніх торгах на Мосбіржі у четвер російська валюта зміцнилася до 74,2625 за долар, що востаннє спостерігалося у середині лютого до дня повномасштабного вторгнення в Україну.

Це дає розуміння, що навіть попри широкий пакет санкцій проти російського уряду та його олігархів, а також вихід іноземного бізнесу, ці дії дуже обмежені у впливі на агресора доки Євросоюз продовжує споживати російську нафту та природний газ, підтримуючи рубль запасами.

Це дає Росії профіцит поточного рахунку та підриває спроби вдарити Росію санкціями. "Якщо ціни на енергоносії залишаться високими, а основні імпортери російських енергоносіїв і сировини продовжуватимуть купувати, рахунок поточних операцій так і залишитися з профіцитом", – пояснює Брендан МакКенна, стратег Wells Fargo Securities.

При цьому відновлення курсу рубля дає Путіну важіль впливу на росіян, що можна подати як стійкість економіки до санкцій, хоче це і не відповідає дійсності. Крім того, міцний рубль допоможе стримати темпи інфляції, які наростають в країні агресорі.

Крім постійного валютного притоку з-за кордону, який своїм імпортом організовують країни ЄС, значну роль відіграють обмеження, які Центробанк РФ наклав на внутрішній валютний ринок. Заморожування активів інвесторів-нерезидентів і зобов’язання російських компаній конвертувати 80% валютної виручки в рублі, а також заборона купівлі валюти фактично позбавили ринок "ринкової" складової.

Наразі, як навіть зауважують у Міністерстві фінансів США, рубль не обертається в країні вільно, і внутрішній курс не відображає реального курсу рубля проти твердих валют.

Нагадуємо:

Без повного ембарго Росія може завершити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів внаслідок високих цін на енергоресурси. Близько половини економіки агресора залежить від енергетичного експорту.